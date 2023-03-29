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Факти / Україна

Нова тенденція в армії РФ: окупанти відмовляються виконувати накази командирів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові РФ

Російські загарбники дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів.

Така тенденція, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, простежується останнім часом.

Зокрема, 23 березня близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань Невський та Ветерани відмовилися виконувати бойове завдання.

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Після цього їх обеззброїли та доставили до Макіївки Донецької області.

Схожий випадок стався і 25 березня. Тоді відмовився виконувати наказ особовий склад роти розвідки РФ, що діє на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР Міноборони

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