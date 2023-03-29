Нова тенденція в армії РФ: окупанти відмовляються виконувати накази командирів

Березень, 29 в 6:38

Російські загарбники дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів.

Така тенденція, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, простежується останнім часом.

Зокрема, 23 березня близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань Невський та Ветерани відмовилися виконувати бойове завдання.

Зараз дивляться

Після цього їх обеззброїли та доставили до Макіївки Донецької області.

Схожий випадок стався і 25 березня. Тоді відмовився виконувати наказ особовий склад роти розвідки РФ, що діє на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР Міноборони