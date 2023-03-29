День выезда УПЦ МП из Лавры и более 19 тыс. украденных Россией украинских детей: что происходит на 399-й день войны (онлайн)

Ивано-Франковщина стала первым регионом, где уже нет ни одного храма московского патриархата

Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Из Украины депортировано более 19 тыс. детей, из них почти 4,4 тыс. — сироты или дети без попечения родителей, заявили в Минреинтеграции.

Президент Владимир Зеленский приехал в Сумскую область, где проверил состояние защиты государственных границ от России.