Резніков розповів, коли Україна розпочне контрнаступ

Березень, 29 в 15:18

В Україні йде підготовка до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня – травня. Терміни наступальних дій також пов’язані з погодними умовами.

Про це в інтерв’ю ERR розповів міністр оборони Олексій Резніков.

У нього запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті.

Зараз дивляться

– Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні – травні ми їх побачимо, – зазначив він.

На думку Резнікова, цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Так, міністр впевнений, що українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Наголосимо, що Україна, зокрема, вже отримала танки Leopard він Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.