Япония предоставит Украине новый пакет помощи на $470 млн
Правительство Японии предоставит Украине новый пакет помощи в размере $470 млн, направленный на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.
Первая часть гранта — $400 млн — будет направлена на приобретение оборудования, необходимого для разминирования и расчистки завалов, а также восстановление энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Украине.
А вторая часть в размере $70 млн будет передана Украине через Программу развития Организации объединенных наций (ПРООН) на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.
— Япония будет продолжать поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности с членами G8, — отмечается в заявлении МИД.
На этой неделе парламент Японии принял рекордный бюджет в $870 млрд на новый финансовый год, который содержит самые большие военные расходы за всю историю. На оборону заложено $51 млрд.
Это сделано с целью усиления обороноспособности страны из-за угрозы безопасности со стороны соседей и для поддержки экономики, которая борется с инфляцией.
Источник: Ministry of Foreign Affairs of Japan