Япония предоставит Украине новый пакет помощи на $470 млн

Март, 30 в 10:09

Правительство Японии предоставит Украине новый пакет помощи в размере $470 млн, направленный на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

Первая часть гранта — $400 млн — будет направлена на приобретение оборудования, необходимого для разминирования и расчистки завалов, а также восстановление энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Украине.

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А вторая часть в размере $70 млн будет передана Украине через Программу развития Организации объединенных наций (ПРООН) на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

— Япония будет продолжать поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности с членами G8, — отмечается в заявлении МИД.

На этой неделе парламент Японии принял рекордный бюджет в $870 млрд на новый финансовый год, который содержит самые большие военные расходы за всю историю. На оборону заложено $51 млрд.

Это сделано с целью усиления обороноспособности страны из-за угрозы безопасности со стороны соседей и для поддержки экономики, которая борется с инфляцией.

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Источник: Ministry of Foreign Affairs of Japan