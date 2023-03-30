Японія надасть Україні новий пакет допомоги на $470 млн

Березень, 30 в 10:09

Уряд Японії надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі $470 млн, спрямований на розмінування територій та відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Перша частина гранту – $400 млн – буде спрямована на придбання обладнання, необхідного для розмінування та розчищення завалів, а також на відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури в Україні.

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А друга частина в розмірі $70 млн буде передана Україні через Програму розвитку Організації об’єднаних націй (ПРООН) на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

– Японія продовжуватиме підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, зокрема з членами G8, – наголошується в заяві МЗС.

Цього тижня парламент Японії ухвалив рекордний бюджет у $870 млрд на новий фінансовий рік, який містить найбільші військові витрати за всю історію. На оборону закладено $51 млрд.

Це зроблено з метою посилення обороноздатності країни через загрозу безпеці з боку сусідів та для підтримки економіки, яка бореться з інфляцією.

Джерело: Ministry of Foreign Affairs of Japan