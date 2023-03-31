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Факты / Україна

В госбюджет Украины поступил кредит от Канады $1,8 млрд — Минфин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В госбюджет Украины поступил кредит от Канады $1,8 млрд — Минфин
Фото: Dreamstime

В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 млрд канадских долларов, что в эквиваленте составляет 1,8 млрд. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

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— Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета, — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить победу Украины.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых.

Напомним, что 18 марта стало известно, что из Канады в Украину уже направляются бронированно ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3.

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