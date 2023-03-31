До держбюджету України надійшов кредит від Канади $1,8 млрд – Мінфін

Березень, 31 в 19:30

До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів, що в еквіваленті становить 1,8 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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– Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету, – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Нагадаємо, що 18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.