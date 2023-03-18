Канада уже отправила в Украину спецтанки Bergepanzer 3 — Минобороны Украины

Март, 18 в 20:32

18 марта стало известно, что из Канады в Украину уже направляются бронированно ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3.

Об этом в своем Twitter сообщила глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд. Она опубликовала соответствующий ролик и высказала слова поддержки Украине.

– Канадская военная помощь на пути в Украину, – написала она.

More Canadian military aid is en route to Ukraine. Сейчас смотрят We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023

Справка. БРЕМ Bergepanzer 3 – это “спецтанки” немецко-голандского производства, сконструированные на базе модели танка Leopard 2. На данный момент такие боевые машины находятся на вооружении более 10 стран мира, в том числе Украины.

Напомним, что уже в ближайшие недели Канада поставит Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.

Фото: скрин с видео