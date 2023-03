Канада уже отправила в Украину спецтанки Bergepanzer 3 — Минобороны Украины

18 марта стало известно, что из Канады в Украину уже направляются бронированно ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3.

Об этом в своем Twitter сообщила глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд. Она опубликовала соответствующий ролик и высказала слова поддержки Украине.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.

We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023