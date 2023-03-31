ВСУ уже используют бомбы JDAM против оккупантов – Игнат

Март, 31 в 17:28

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские защитники уже используют управляемые авиабомбы JDAM. Они используются для ударов по важным целям российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные, — рассказал Игнат.

По его словам, Украине нужно большее количество таких авиабомб. Они обеспечат больший успех на фронте благодаря ударам по оккупантам.

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JDAM — это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переделать на всепогодные корректируемые боеприпасы.

Комплект включает инерционную систему навигации и приемник GPS, которые повышают точность ударов. Вместе с ними идут небольшие крылья, крепящиеся посередине бомбы, и хвост, который отвечает за корректировку курса во время полета к цели.

В начале марта командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявлял, что Украина уже использует на поле боя “умные бомбы” JDAM. Он отмечал, что они могут представлять реальные проблемы для армии РФ.