ЗСУ вже використовують бомби JDAM проти окупантів – Ігнат
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що українські захисники вже використовують керовані авіабомби JDAM. Вони використовуються для ударів по важливим цілям російських окупантів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
— Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні, – розповів Ігнат.
За його словами, Україні потрібна ще більша кількість таких авіабомб. Вони забезпечать більший успіх на фронті завдяки ударам по окупантах.
JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси.
Комплект включає інерційну систему навігації та приймач GPS, які підвищують точність ударів. Разом з ними йдуть невеликі крила, що кріпляться посередині бомби, і хвіст, який відповідає за коригування курсу під час польоту до мети.
На початку березня командувач ВПС США в Європі Джеймс Гекер заявляв, що Україна вже використовує на полі бою “розумні бомби” JDAM. Він зазначав, що вони можуть представляти реальні проблеми для армії РФ.