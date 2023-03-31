ЗСУ вже використовують бомби JDAM проти окупантів – Ігнат

Березень, 31 в 17:28

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що українські захисники вже використовують керовані авіабомби JDAM. Вони використовуються для ударів по важливим цілям російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні, – розповів Ігнат.

За його словами, Україні потрібна ще більша кількість таких авіабомб. Вони забезпечать більший успіх на фронті завдяки ударам по окупантах.

Зараз дивляться

JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси.

Комплект включає інерційну систему навігації та приймач GPS, які підвищують точність ударів. Разом з ними йдуть невеликі крила, що кріпляться посередині бомби, і хвіст, який відповідає за коригування курсу під час польоту до мети.

На початку березня командувач ВПС США в Європі Джеймс Гекер заявляв, що Україна вже використовує на полі бою “розумні бомби” JDAM. Він зазначав, що вони можуть представляти реальні проблеми для армії РФ.