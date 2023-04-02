В Укрэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к следующей зиме
Подготовка энергосистемы Украины к следующей зиме уже продолжается, а для ее полноценной работы в условиях войны с Россией надо обеспечить четыре ключевых компонента.
Об этом заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона Єдині новини.
По его словам, для подготовки Украины необходимы четыре ключевых компонента:
- физическая защита энергообъектов,
- восстановление генерации,
- оборудование;
- финансы.
— Мы активно готовимся к следующей зиме и не теряем ни одного дня. Мы принимаем решения и реализуем (их, — Ред.), которые позволят защитить наши объекты более капитально. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в этом проекте, чтобы защитить как магистральную инфраструктуру, так и критически важные энергообъекты Украины, — сообщил он.
Председатель правления НЭК Укрэнерго говорит, что план компании предусматривает усиление защиты объектов инженерными укреплениями и сделать украинские подстанции более устойчивыми к вражеским ударам к следующему отопительному сезону.
— Кроме физической защиты объектов также это восстановление генерации — гидро, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме, — добавил Кудрицкий.
По его словам, важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.
Владимир Кудрицкий говорит, что для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети нужно также иметь соответствующие средства.