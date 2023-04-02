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Факты / Україна

В Укрэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к следующей зиме

Илья Нежигай, редактор ленты
В Укрэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к следующей зиме
Фото: Pixabay

Подготовка энергосистемы Украины к следующей зиме уже продолжается, а для ее полноценной работы в условиях войны с Россией надо обеспечить четыре ключевых компонента.

Об этом заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По его словам, для подготовки Украины необходимы четыре ключевых компонента:

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  1. физическая защита энергообъектов,
  2. восстановление генерации,
  3. оборудование;
  4. финансы.

— Мы активно готовимся к следующей зиме и не теряем ни одного дня. Мы принимаем решения и реализуем (их, — Ред.), которые позволят защитить наши объекты более капитально. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в этом проекте, чтобы защитить как магистральную инфраструктуру, так и критически важные энергообъекты Украины, — сообщил он.

Председатель правления НЭК Укрэнерго говорит, что план компании предусматривает усиление защиты объектов инженерными укреплениями и сделать украинские подстанции более устойчивыми к вражеским ударам к следующему отопительному сезону.

— Кроме физической защиты объектов также это восстановление генерации — гидро, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме, — добавил Кудрицкий.

По его словам, важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.

Владимир Кудрицкий говорит, что для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети нужно также иметь соответствующие средства.

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