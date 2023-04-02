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Факти / Україна

В Укренерго розповіли, як готують енергосистему України до наступної зими

Ілля Нежигай, редактор стрічки
В Укренерго розповіли, як готують енергосистему України до наступної зими
Фото: Pixabay

Підготовка енергосистеми України до наступної зими вже триває, а для її повноцінної роботи в умовах війни з Росією треба забезпечити чотири ключових компоненти.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, для підготовки України необхідні чотири ключових компоненти:

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  1. фізичний захист енергооб’єктів,
  2. відновлення генерації,
  3. обладнання;
  4. фінанси.

– Ми активно готуємося до наступної зими і не втрачаємо жодного дня. Ми приймаємо рішення та реалізуємо (їх, – Ред.), які дозволять захистити наші об’єкти більш капітально. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому проєкті, щоб захистити як магістральну інфраструктуру, так і критично важливі енергооб’єкти України, – повідомив він.

Голова правління НЕК Укренерго каже, що план компанії передбачає підсилення захист об’єктів інженерними укріпленнями та зробити українські підстанції більш стійкими до ворожих ударів до наступного опалювального сезону.

– Окрім фізичного захисту об’єктів також це відновлення генерації – гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими, – додав Кудрицький.

За його словами, важливим є також законтрактувати та привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж та електростанцій.

Володимир Кудрицький каже, що для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції та мережі потрібно також мати відповідні кошти.

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