Март, 29 в 21:48

Украина получила возможность при необходимости экспортировать электроэнергию из 15 стран Европейского Союза.

Сегодня, 29 марта, вступает в силу соглашение, которое Укрэнерго подписала с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E.

– Соглашение позволяет обращаться за помощью в непредсказуемых ситуациях, таких как российские атаки на энергетическую инфраструктуру компании, – отметили в Укрэнерго.

В компании объяснили, что аварийная помощь — это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства во избежание одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны.

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— От импорта она отличается тем, что это экстренная мера для преодоления внештатной ситуации и потребность в ней невозможно спрогнозировать раньше времени. Импорт же осуществляется в заранее определенные сроки согласно подписанным коммерческим контрактам, — говорят в Укрэнерго.

Ранее Украина могла рассчитывать на поддержку только от энергосистем соседних государств.

– Это соглашение, безусловно, является еще одним важным вкладом в энергетическую стабильность и устойчивость Украины. Благодаря солидарности и решительности наших друзей, ОСП континентальной Европы, Укрэнерго может рассчитывать на большую экстренную помощь. Итак, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время, — подчеркнул председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.