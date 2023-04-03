На складах в Чехии еще есть военное оборудование, которое может быть отправлено Украине — Минобороны

Апрель, 03 в 10:58

На складах Вооруженных сил Чехии еще есть военное оборудование, которое может быть передано Украине.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Česká Televise.

— На наших складах все еще есть вещи, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии, — сказала она.

Указано, что в ближайшие несколько дней министр обороны и начальник Генерального штаба чешской армии Карел Реха встретятся с президентом Чехии Петром Павелом. Ему предоставят перечень военного оборудования, которое можно отправить в Украину.

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Чернохова также подчеркнула, что НАТО делает все, чтобы “ситуация не обострилась дальше”. По ее словам, Альянс не хочет втягиваться в войну напрямую, а потому считает логичным отправлять Украине вооружение и гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел совершит визит в Украину в апреле.

Источник: Česká Televise