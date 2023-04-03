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На складах у Чехії ще є військове обладнання, яке може бути відправлено Україні – Міноборони

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На складах у Чехії ще є військове обладнання, яке може бути відправлено Україні – Міноборони
Фото: Dreamstime

На складах Збройних сил Чехії ще є військове обладнання, яке може бути передано Україні.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, пише Česká Televise.

– На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії, – сказала вона.

Зазначено, що в найближчі кілька днів міністр оборони і начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха зустрінуться з президентом Чехії Петром Павелом. Йому нададуть перелік військового обладнання, яке можна відправити в Україну.

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Чернохова також наголосила, що НАТО робить все, щоб “ситуація не загострилася далі”. За її словами, Альянс не хоче втягуватися у війну безпосередньо, а тому вважає логічним відправляти Україні озброєння та гуманітарну допомогу.

Раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел здійснить візит до України у квітні.

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Джерело: Česká Televise

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