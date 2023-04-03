Оккупанты очень далеки от захвата Бахмута — Череватый

Апрель, 03 в 13:17

Украинские защитники продолжают держать Бахмут Донецкой области. Войска РФ далеки от захвата города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет The Guardian.

Череватый подтвердил, что бои шли вокруг здания городской администрации, где ЧВК Вагнера утверждает, что подняла российский флаг.

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— Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого, — подчеркнул он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал спокойно реагировать на фейки россиян о Бахмуте. Он отметил, что РФ “придумывает победу, которой в реальности нет”.