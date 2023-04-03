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Факты / Україна

Враг распространяет смешной фейк о “методичке” по освещению боев за Бахмут – Маляр

Юлия Соколова, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Российские оккупанты распространяют фейк о якобы существовании “методички для украинских журналистов” по освещению ситуации на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, обнародовав фото “методички”.

– Враг распространяет смешной фейк, – отметила она.

Фейковая “методичка” является бумажкой, на которой в виде таблицы опубликованы “материалы для работы с экспертами на тему положения Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении”.

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Согласно этому “документу”, якобы запрещено “вспоминать о потерях ВСУ” под Бахмутом, “ссылаться на устаревшее состояние вооружения”, “положительно высказываться” о враге. Под таблицей также написано, что “за нарушение правил – штраф в 8 тыс. грн”.

Фейкова "методичка" окупантів щодо Бахмута

Фото: Telegram Анны Маляр

Маляр подчеркнула, что это не что иное как дезинформация. Она напомнила, что Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны каждый день публично озвучивают последнюю информацию по ситуации на Бахмутском направлении.

Официальные данные обнародуют пресс-офицеры ВСУ: Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.

Кроме того, ежедневно публичную позицию по поводу текущих событий озвучивает в вечерних сводках президент Владимир Зеленский.

– В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? Раскрываю секреты работы. В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не нужно бумажками передавать – она публичная, — подчеркнула Маляр.

Накануне Анна Маляр сообщала, что ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг, кроме наемников ЧВК Вагнера, пытается привлечь подразделения десантников.

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Источник: Telegram Анны Маляр

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