Квітень, 03 в 13:17

Українські захисники продовжують тримати Бахмут Донецької області. Війська РФ далекі від захоплення міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише The Guardian.

Череватий підтвердив, що бої точилися навколо будівлі міської адміністрації, де ПВК Вагнера стверджує, що підняла російський прапор.

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– Бахмут – український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього, – наголосив він.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав спокійно реагувати на фейки росіян про Бахмут. Він зазначив, що РФ “вигадує “пабєду”, якої в реальності нема”.