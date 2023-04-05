Разрушение дамбы в Краматорске: как полицейские спасали людей и животных
Из-за затопления Краматорска в Донецкой области в результате разрушения дамбы в водяной ловушки оказались люди и животные. Полиция помогла спастись 28 гражданам и 10 животным. Вывезено автомобилем в более безопасные места 35 человек и 5 собак. Еще 13 человек направлены в пункт несокрушимости.
Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции города.
— В воде полицейские пробирались к домам и на руках выносили людей и животных, которые тоже оказались в водяной ловушке: одних выводили под руки, других вывозили автомобилем, кого-то – транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 апреля 2023 года в Краматорске в результате частичного разрушения плотины на одном из прудов было подтоплено 260 домов на 30 улицах.
Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что разрушение дамбы произошло из-за снеготаяния.