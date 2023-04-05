Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Разрушение дамбы в Краматорске: как полицейские спасали людей и животных

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Разрушение дамбы в Краматорске: как полицейские спасали людей и животных

Из-за затопления Краматорска в Донецкой области в результате разрушения дамбы в водяной ловушки оказались люди и животные. Полиция помогла спастись 28 гражданам и 10 животным. Вывезено автомобилем в более безопасные места 35 человек и 5 собак. Еще 13 человек направлены в пункт несокрушимости.

Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции города.

Сейчас смотрят

— В воде полицейские пробирались к домам и на руках выносили людей и животных, которые тоже оказались в водяной ловушке: одних выводили под руки, других вывозили автомобилем, кого-то транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе, — говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

Отмечается, что 4 апреля 2023 года в Краматорске в результате частичного разрушения плотины на одном из прудов было подтоплено 260 домов на 30 улицах.

Читайте
Зеленский показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы Днепровской ГЭС

Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что разрушение дамбы произошло из-за снеготаяния.

Фото: Kramatorsk Post

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка