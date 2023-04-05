Руйнування дамби у Краматорську: як поліцейські рятували людей і тварин

Квітень, 05 в 13:32

Через затоплення Краматорська на Донеччині унаслідок руйнування дамби у водяній пастці опинилися люди та тварини. Поліція допомогла врятуватися 28 громадянам і 10 тваринам. Вивезено автівкою до більш безпечних місць 35 осіб і 5 собак. Ще 13 осіб направлено до пункту незламності.

Відео опублікувала пресслужба Патрульної поліції міста.

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– У воді поліцейські пробиралися до будинків і на руках виносили людей та тваринок, які теж опинилися у водяній пастці: одних виводили під руки, інших вивозили автівкою, когось – транспортували на човні, дітей довелося виносити на собі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 квітня 2023 року в Краматорську внаслідок часткової руйнації греблі на одному зі ставків було підтоплено 260 будинків на 30 вулицях.

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Нагадаємо, раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв, що руйнування дамби відбулося через сніготанення.