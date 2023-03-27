Зеленский показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы Днепровской ГЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Днепровскую ГЭС в Запорожье.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
— Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, которая поддерживает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции, — написал Гросси.
Президент Украины показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы.
Гросси также рассказал, что провел содержательный обмен мнениями с украинским президентом по защите Запорожской АЭС и ее персонала.
The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023
Накануне МАГАТЭ сообщило, что на этой неделе Гросси совершит визит на Запорожскую АЭС.
Отмечалось, что он хочет лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС, а также подчеркнуть настоятельную необходимость защитить станцию на фоне военного конфликта в Украине.
Этот визит станет вторым приездом Гросси на ядерный объект и первым с тех пор, как 1 сентября прошлого года он установил постоянное присутствие экспертов агентства на ЗАЭС.
Фото: Rafael Mariano Grossi