Зеленский показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы Днепровской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент Украины показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы.

Гросси также рассказал, что провел содержательный обмен мнениями с украинским президентом по защите Запорожской АЭС и ее персонала.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023