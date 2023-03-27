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Факты / Україна

Зеленский показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы Днепровской ГЭС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленский показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы Днепровской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

— Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, которая поддерживает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции, — написал Гросси.

Президент Украины показал гендиректору МАГАТЭ недавние повреждения дамбы.

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Гросси также рассказал, что провел содержательный обмен мнениями с украинским президентом по защите Запорожской АЭС и ее персонала.

Накануне МАГАТЭ сообщило, что на этой неделе Гросси совершит визит на Запорожскую АЭС.

Отмечалось, что он хочет лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС, а также подчеркнуть настоятельную необходимость защитить станцию на фоне военного конфликта в Украине.

Этот визит станет вторым приездом Гросси на ядерный объект и первым с тех пор, как 1 сентября прошлого года он установил постоянное присутствие экспертов агентства на ЗАЭС.

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Фото: Rafael Mariano Grossi

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