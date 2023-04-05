Апрель, 05 в 20:02

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что решение пригласить Украину на встречу министров иностранных дел стран НАТО “подрывает принцип единства альянса”.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованное на его странице в Facebook.

Комментарий официального Будапешта последовал после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник по случаю вступления Финляндии в НАТО. На встрече присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, несмотря на то, что Украина в настоящее время не является членом НАТО.

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Венгрия неоднократно заявляла, что выступает против вовлечения НАТО в российско-украинскую войну.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия надеется, что “никто не поставит под сомнение обоснованность принятого ранее решения альянса, в котором говорилось, что НАТО не будет стороной в войне, идущей в соседней с нами стране”.

— Необходимо сделать все, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией, — добавил он.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его правительство являются наиболее близкими союзниками Кремля в европейском блоке.

После того, как президент России Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину в прошлом году, Орбан был самым неохотным лидером Европейского союза, который ввел санкции против России. В марте глава администрации Орбана также заявил, что Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он въедет в страну, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.