Квітень, 05 в 20:02

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у середу, що рішення запросити Україну на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО “підриває принцип єдності Альянсу”.

Про це йдеться в заяві міністра, опублікованій на його сторінці у Facebook.

Коментар офіційного Будапешта з’явився після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у вівторок з нагоди вступу Фінляндії до НАТО. На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, незважаючи на те, що Україна наразі не є членом НАТО.

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Угорщина неодноразово заявляла, що виступає проти залучення НАТО в російсько-українську війну.

Петер Сіярто заявив, що Угорщина сподівається, що “ніхто не поставить під сумнів обґрунтованість ухваленого раніше рішення Альянсу, в якому йшлося про те, що НАТО не буде стороною у війні, яка триває в сусідній із нами країні”.

– Необхідно зробити все, щоб запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією, – додав він.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан і його уряд є найближчими союзниками Кремля в європейському блоці.

Після того, як президент Росії Володимир Путін наказав російським військам вторгнутися в Україну торік, Орбан був найнеохочішим лідером Європейського Союзу, який ввів санкції проти Росії.

У березні глава адміністрації Орбана також заявив, що Угорщина не буде заарештовувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він в’їде в країну, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.