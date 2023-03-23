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Несмотря на подписание Римского статута: Венгрия отказалась арестовывать Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Венгрия не будет арестовывать на своей территории российского диктатора Владимира Путина, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его задержание.

Министр кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил во время брифинга, что международный ордер на арест Путина за военные преступления, совершенные в Украине, не имеет обязательной силы для Будапешта.

Он отметил, что несмотря на подписание и ратификацию Римского статута Венгрией, этот договор не был встроен в венгерскую правовую систему и арест противоречил бы конституции страны.

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В прошлую пятницу МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления в Украине.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, диктатора могут задержать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Путина арестуют, если он появится на территории ФРГ. В Бразилии также заявили, что будут выполнять решение Международного уголовного суда в Гааге.

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Источник: Telex

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