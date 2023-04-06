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Факты / Україна

Обучение на F-16 для украинских пилотов может быть значительно сокращено — генерал Голубцов

Валентина Летяк, редактор ленты
Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Программа подготовки пилотов для полетов на F-16 требует определенного времени, но для украинских пилотов она может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ, бригадный генерал Сергей Голубцов.

— Два пилота прошли успешно тестирование в США. Оценка дана достаточно высокая. И в конце отчета есть такой короткий термин, что для украинских пилотов программа переобучения на самолетах F-16 может быть сокращена, — уточнил он.

В то же время он не стал называть сроки, лишь подчеркнул, что “значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов”.

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По его словам, сама процедура передачи Украине F-16 также может быть сокращена, однако не меньше сроков подготовки пилотов, технического персонала и инфраструктуры.

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