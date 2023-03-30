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Факты / Україна

Украине нужны самолеты F-16. Залужный обратился к союзникам

Бедрак Виктория, редактор ленты
Залужний
Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что украинским летчикам нужны западные истребители F-16.

— Украине нужны F-16, — написал он в Facebook.

Главнокомандующий также опубликовал видео, в котором военные рассказывают, как военная авиация Украины противостояла россиянам с начала полномасштабного вторжения.

— Самолет МиГ 29 уже морально устарел… Мы сейчас используем некоторые западные образцы оружия, такие как HARM. Это противорадиолокационная ракета, но эффективность ее будет намного выше, если мы будем применять ее с F-16, — рассказал в видео Алексей Манюшкин, командир бригады тактической авиации.

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Ранее представитель командования Воздушными силами ВСУ Юрий Игнат заявил, что США пытаются сейчас сосредоточиться на выполнении текущих задач — усилении Украины танками, артиллерией и боеприпасами, потому что вопрос авиации чрезвычайно сложный.

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