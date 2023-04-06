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Факти / Україна

Навчання на F-16 для українських пілотів може бути значно скорочене – генерал Голубцов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Програма підготовки пілотів для польотів на F-16 потребує певного часу, але для українських пілотів вона може бути значно скорочена у порівнянні зі стандартними.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ, бригадний генерал Сергій Голубцов.

– Два пілоти пройшли успішно тестування в США. Оцінка надана досить висока. І в кінці звіту є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літаках F-16 може бути скорочена, – уточнив він.

Водночас він не став називати терміни, лише наголосив, що “значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів”.

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За його словами, сама процедура передання Україні F-16 також може бути скорочена, проте не менше термінів підготовки пілотів, технічного персоналу та інфраструктури.

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