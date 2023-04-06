Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2023 рік

Квітень, 06 в 17:04

ВВП України після падіння на 29,2% у 2022 році у цьому зросте на 0,5%, а наступного – на 3,5%. При цьому очікування були вищими у січні цього року: на 3,3% у 2023 році та на 4,1% у 2024-му.

Такий прогноз озвучив Світовий банк.

– Хоча економічні збитки, завдані Україні внаслідок вторгнення, величезні, але розблокування українських портів на Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року, – йдеться в оновленому Економічному огляді регіону.

Банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України на даний момент зросла до $411 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

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Крім того, Світовий банк вперше опублікував прогноз на 2025 рік, що передбачає прискорення зростання до 6,5%.

В оприлюдненому днями базовому сценарії МВФ динаміка ВВП України цього року визначена від “мінус” 3% до плюс 1%, а зростання наступного очікується на 3,2%. При цьому МВФ уже повідомив, що з урахуванням найкращих результатів четвертого кварталу минулого та першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхньому кордоні цього діапазону.

Нагадаємо, що Нацбанк України очікує щонайменше на один додатковий відсоток зростання ВВП протягом 2023 року, хоча раніше прогноз передбачав ріст економіки на 0,3%.