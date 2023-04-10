В Хмельницкой области два храма УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
В Нетешине Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов Украинской православной церкви (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.
Об этом в Facebook сообщил исполнительный комитет Нетешинского городского совета.
Накануне в городе Нетешин сотни жителей собрались на площади, чтобы проголосовать за переход Собора Иконы Божьей Матери Неопалимая купина и церкви Святой Параскевы в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).
Люди поддержали решение единогласно.
На собрании также утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.
Всего участие в голосовании приняли 2 436 нетешинцев.
Напомним, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области произошли столкновения возле Собора Александра Невского, который принадлежит к УПЦ Московского патриархата. Они начались из-за того, что представители УПЦ МП отказались покидать собор.
Фото: Нетешинский горсовет