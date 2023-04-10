Апрель, 10 в 12:44

В Нетешине Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов Украинской православной церкви (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный комитет Нетешинского городского совета.

Накануне в городе Нетешин сотни жителей собрались на площади, чтобы проголосовать за переход Собора Иконы Божьей Матери Неопалимая купина и церкви Святой Параскевы в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Люди поддержали решение единогласно.

На собрании также утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.

Всего участие в голосовании приняли 2 436 нетешинцев.

Напомним, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области произошли столкновения возле Собора Александра Невского, который принадлежит к УПЦ Московского патриархата. Они начались из-за того, что представители УПЦ МП отказались покидать собор.

Фото: Нетешинский горсовет