Квітень, 10 в 12:44

У Нетішині Хмельницької області місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів Української православної церкви (УПЦ МП) до Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомив виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Напередодні у місті Нетішин сотні жителів зібралися на площі, щоб проголосувати за перехід Собору Ікони Божої Матері Неопалима купина та церкви Святої Параскеви до юрисдикції Православної церкви України (ПЦУ).

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Люди підтримали рішення одностайно.

На зборах також затверджено статути двох релігійних громад у новій редакції, обрано голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії.

Загалом участь у голосуванні взяло 2 436 нетішинців.

Нагадаємо, що у Кам’янець-Подільському Хмельницької області сталися сутички біля Собору Олександра Невського, який належить до УПЦ Московського патріархату. Вони розпочалися через те, що представники УПЦ МП відмовилися залишати собор.

Фото: Нетішинська міськрада