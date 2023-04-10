Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Каменце-Подольском вспыхнули стычки возле собора, который до сих пор занимают представители УПЦ МП

Юля Захарченко, редактор ленты
В Каменце-Подольском вспыхнули стычки возле собора, который до сих пор занимают представители УПЦ МП

В Каменец-Подольском Хмельницкой области продолжаются стычки возле Собора Александра Невского, который принадлежит к УПЦ Московского патриархата.

Они начались из-за того, что представители УПЦ МП отказались покидать собор, сообщают украинские журналисты.

Верующие Московского патриархата стали кольцом вокруг собора, а митингующие пытались прорваться сквозь него, чтобы попасть внутрь помещения.

Сейчас смотрят

Люди, которые поддержали протест, требуют отдать ключи от собора и впустить туда ревизионную комиссию. На месте присутствуют правоохранители, отмечают местные жители.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка