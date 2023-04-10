В Каменце-Подольском вспыхнули стычки возле собора, который до сих пор занимают представители УПЦ МП
В Каменец-Подольском Хмельницкой области продолжаются стычки возле Собора Александра Невского, который принадлежит к УПЦ Московского патриархата.
Они начались из-за того, что представители УПЦ МП отказались покидать собор, сообщают украинские журналисты.
Верующие Московского патриархата стали кольцом вокруг собора, а митингующие пытались прорваться сквозь него, чтобы попасть внутрь помещения.
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Люди, которые поддержали протест, требуют отдать ключи от собора и впустить туда ревизионную комиссию. На месте присутствуют правоохранители, отмечают местные жители.