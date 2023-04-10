В Каменце-Подольском вспыхнули стычки возле собора, который до сих пор занимают представители УПЦ МП

Апрель, 09 в 21:13

В Каменец-Подольском Хмельницкой области продолжаются стычки возле Собора Александра Невского, который принадлежит к УПЦ Московского патриархата.

Они начались из-за того, что представители УПЦ МП отказались покидать собор, сообщают украинские журналисты.

Верующие Московского патриархата стали кольцом вокруг собора, а митингующие пытались прорваться сквозь него, чтобы попасть внутрь помещения.

Сейчас смотрят

Люди, которые поддержали протест, требуют отдать ключи от собора и впустить туда ревизионную комиссию. На месте присутствуют правоохранители, отмечают местные жители.