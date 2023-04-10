Апрель, 10 в 18:15

Наступление российских оккупационных войск на Донбассе терпит неудачу. Параллельно растет напряжение внутри РФ, между разными “башнями” кремлевского режима. В этой ситуации время работает в пользу Украины и дает возможность подготовиться к контрнаступлению.

Об этом в интервью литовскому информационному агентству ELTA сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Время для нас имеет решающее значение при подготовке к контрнаступлению. Более того, это время работает в нашу пользу, потому что, как мы видим, чем дальше, тем больше ускоряются центробежные процессы внутри российского режима… Время сейчас в пользу нас и наших партнеров, — отметил он.

Резников объяснил, что Украине еще нужно время, чтобы освоить новое вооружение, подготовить подразделения и получить дополнительные системы ПВО.

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Наступление российских войск на Донбассе министр охарактеризовал как “ползучее”. По словам Резникова, планы Кремля как можно скорее захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей терпят крах.

Тактика мясорубки, штурмовых волн, когда российских солдат бросают в бой как “пушечное мясо”, не дает желаемого эффекта: армия РФ терпит колоссальные потери.

– Только в Бахмуте из-за этого они теряют убитыми и ранеными до 500 солдат в день. Но там, прежде всего, есть Вагнер, уголовники и заключенные, которых они просто не считают, — уточнил министр.

С другой стороны, по его словам, российский режим готов принести в жертву даже миллион или три миллиона солдат для захвата Украины.

Резников напомнил, что оккупанты уже неоднократно меняли даты выполнения плана наступления на Востоке Украины и все равно не смогли достичь целей. По словам министра, это означает, что оккупанты не только теряют живую силу, технику и боеприпасы, но и проигрывают психологически.

Он напомнил, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин брал на себя обязательство добиться успеха хотя бы на ограниченном участке фронта, но этого не произошло.

– Внутри них, между разными “башнями” Кремля, происходит конфликт… Все это прежде всего позволяет нам выиграть больше времени, а также поддерживает стабильность всей нашей обороны, – добавил Резников.

Глава Минобороны отверг критику, звучавшую в некоторых западных СМИ, что оборона Бахмута и потери там ВСУ могут подорвать способность Украины начать контрнаступление. По словам Резникова, враг там истощается, несет бешеные потери.

– Бахмут – очень хорошо укрепленное оборонительное место, занимающее при этом удачное географическое положение… Так что это настоящая крепость. Бахмут позволяет нашими меньшими силами удерживать там значительно большую силу противника, одновременно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал. Это очень важно в контексте всего театра военных действий… Если бы не было тех потерь, они могли бы использовать весь свой потенциал против нас на другой линии обороны или на другом месте фронта. В каком-то менее укрепленном и защищенном, – проинформировал он.

Комментируя предстоящее контрнаступление ВСУ, Резников заявил, что оно начнется тогда, “когда Генштаб решит, что пришло время”.

Министр также заявил, что войну в Украине не удастся “заморозить” так называемыми переговорами.

Источник: Delfi