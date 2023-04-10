В Бахмуте враг перешел к сирийской тактике выжженной земли — Сырский

Апрель, 10 в 9:29

На Бахмутском направлении российские войска уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии, однако оборона продолжается и ситуация контролируемая.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, который накануне посетил горячие участки фронта.

— Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой сирийской тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая, — подчеркнул генерал.

На передовой Сырский заслушал командиров воинских частей и группировок о ходе обороны, на месте принял оперативные решения и поставил задачи, а также отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

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Фото: Military Media Center