Квітень, 10 в 18:15

Наступ російських окупаційних військ на Донбасі зазнає невдачі. Паралельно зростає напруження всередині РФ, між різними “вежами” кремлівського режиму. У цій ситуації час працює на користь України та дає можливість підготуватися до контрнаступу.

Про це в інтерв’ю литовському інформаційному агентству ELTA повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу. Більш того, цей час працює на нашу користь, тому що, як ми бачимо, що далі, то більше прискорюються відцентрові процеси всередині російського режиму… Час зараз на користь нас та наших партнерів, – зазначив він.

Резніков пояснив, що Україні ще потрібен час, щоб освоїти нове озброєння, підготувати підрозділи та отримати додаткові системи ППО.

Зараз дивляться

Наступ російських військ на Донбасі міністр охарактеризував як “повзучий”. За словами Резнікова, плани Кремля якнайшвидше захопити всю територію Донецької та Луганської областей зазнають краху.

Тактика м’ясорубки, штурмових хвиль, коли російських солдатів кидають у бій як “гарматне м’ясо”, не дає бажаного ефекту: армія РФ зазнає колосальних втрат.

– Тільки в Бахмуті через це вони втрачають убитими та пораненими до 500 солдатів на день. Але там є той Вагнер, злочинці та ув’язнені, яких вони просто не рахують, – уточнив міністр.

З іншого боку, за його словами, російський режим готовий принести в жертву навіть мільйон чи три мільйони солдатів для захоплення України.

Резніков нагадав, що окупанти вже неодноразово змінювали дати виконання плану наступу на Сході України і все одно не змогли досягнути цілей. За словами міністра, це означає, що окупанти не лише втрачають живу силу, техніку та боєприпаси, а й програють психологічно.

Він нагадав, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин брав на себе зобов’язання домогтися успіху хоча б на обмеженій ділянці фронту, але цього не сталося.

– Усередині них, між різними “вежами” Кремля, відбувається конфлікт… Усе це насамперед дозволяє нам виграти більше часу, а також підтримує стабільність усієї нашої оборони, – додав Резніков.

Глава Міноборони відкинув критику, яка лунала в деяких західних ЗМІ, що оборона Бахмута та втрати там ЗСУ можуть підірвати здатність України розпочати контрнаступ. За словами Резнікова, ворог там виснажується, зазнаючи шалених втрат.

– Бахмут – дуже добре укріплене оборонне місце, водночас займає вдале географічне положення… Тож це справжня фортеця. Бахмут дозволяє нашими меншими силами утримувати там значно більшу силу супротивника, одночасно знищуючи, перемелюючи його наступальні ресурси та потенціал. Це дуже важливо у контексті всього театру воєнних дій… Якби не було тих втрат, вони могли б використати весь свій потенціал проти нас на іншій лінії оборони чи іншому місці фронту. У якомусь менш укріпленому та захищеному, – поінформував він.

Коментуючи майбутній контрнаступ ЗСУ, Резніков заявив, що він розпочнеться тоді, “коли Генштаб вирішить, що настав час”.

Міністр також заявив, що війну в Україні не вдасться “заморозити” так званими переговорами.

Джерело: Delfi