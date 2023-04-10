В апреле премьер Польши и глава Еврокомиссии посетят Украину — СМИ
В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедут в Украину.
Об этом сообщает PAP со ссылкой на источник в ЕС.
Указано, что польский премьер и глава Еврокомиссии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие в мероприятии, посвященном депортации детей.
— Мероприятие состоится в апреле. Его детали из соображений безопасности еще не обнародованы. Одной из главных тем переговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей, — говорится в сообщении.
В феврале пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕК совместно с Польшей начинает инициативу по поиску и возвращению украинских детей, которые были похищены и принудительно вывезены в Российскую Федерацию.
Источник: PAP