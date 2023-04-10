Апрель, 10 в 13:58

Украина вернула еще 24 ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Еще 24 ребенка из Херсонской области — наконец дома. Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже, — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас дети дома, со своими родными.

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Одна из самых сложных спасательных миссий. Украине удалось вернуть еще 24 ребенка — Херсонская ОВА / 2 фотографии

Начальник ОВА также отметил, что всех украинцев, которых незаконно удерживает Россия, вернут домой.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине зафиксировано похищение Россией 4 390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.

Источник: Прокудин Александр