Одна из самых сложных спасательных миссий. Украине удалось вернуть еще 24 ребенка — Херсонская ОВА
Украина вернула еще 24 ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
— Еще 24 ребенка из Херсонской области — наконец дома. Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже, — говорится в сообщении.
Отмечено, что сейчас дети дома, со своими родными.
Начальник ОВА также отметил, что всех украинцев, которых незаконно удерживает Россия, вернут домой.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине зафиксировано похищение Россией 4 390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.
Источник: Прокудин Александр