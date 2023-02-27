Поиск украинских детей, похищенных РФ: Еврокомиссия и Польша запускают совместную инициативу

Февраль, 27 в 16:39

Европейская комиссия совместно с Польшей начинают инициативу по поиску и возвращению украинских детей, которые были похищены и принудительно вывезены в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Дана Спинант.

– С начала полномасштабного вторжения, по предварительным оценкам, тысячи украинских детей были депортированы в Россию. Похищение украинских детей является огромной социальной проблемой, трагедией и преступлением, – подчеркнула она.

По ее словам, при поддержке агентств ООН европейские специалисты будут собирать информацию и доказательства, чтобы вернуть украинских детей домой и привлечь к ответственности причастных к совершению этих преступлений.

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Подробную информацию об инициативе Спинант обещает предоставить через несколько дней.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в принудительной депортации украинских детей участвует высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.

По его словам, оккупанты помещают детей в так называемые лагеря, где проверяют их на лояльность. С детьми, которые оказывают сопротивление, проводят отдельные собеседования и оказывают психологическое давление.