Арбузом быть: на Херсонщине засеют баштан площадью 2 тыс. га

Фермеры Херсонской области засеят баштан арбузов площадью 2 тыс. га.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Он заявил, что в Херсонской области собирались засеять 50 га земель. При этом саперы очистили еще 20 га.

Толоконников добавил, что аграрии в этом году собираются проводить посевную.

По его словам, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией.

Толоконников также проинформировал, что фермеры собираются засеять и баштан. Поэтому украинцы могут ожидать херсонские арбузы.

— Из хороших новостей — немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тыс. га будет посеян баштан, это очень символично для нас, — сказал спикер.

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