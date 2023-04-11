Арбузом быть: на Херсонщине засеют баштан площадью 2 тыс. га
Фермеры Херсонской области засеят баштан арбузов площадью 2 тыс. га.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.
Он заявил, что в Херсонской области собирались засеять 50 га земель. При этом саперы очистили еще 20 га.
Толоконников добавил, что аграрии в этом году собираются проводить посевную.
По его словам, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией.
Толоконников также проинформировал, что фермеры собираются засеять и баштан. Поэтому украинцы могут ожидать херсонские арбузы.
— Из хороших новостей — немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тыс. га будет посеян баштан, это очень символично для нас, — сказал спикер.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай