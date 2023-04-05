Апрель, 04 в 22:22

На Пасхальные праздники в Херсонской области будет действовать запрет на посещение кладбищ и проведение богослужений во время комендантского часа.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

— Совет по безопасности и обороне Херсонской области принял решение о запрете посещения кладбищ и мест захоронений, а также запрет на проведение богослужений в период комендантского часа и скопления людей во время Пасхальных праздников, — сказал он.

По его словам, первое решение обусловлено минной опасностью, а второе — риском вражеских ударов авиацией или тяжелой артиллерией.

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Кроме того, Прокудин сообщил о запрете на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения, из-за угрозы постоянных обстрелов.

В частности, он назвал Кизимис, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерку, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновку, Приднепровское и другие населенные пункты.

Также Совет по безопасности и обороне принял решение еще на месяц продлить разрешение на продажу алкоголя. То есть в Херсонской области до 15 мая алкоголь будут продавать с 10:00 до 15:00.