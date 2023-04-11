Кавунам бути: на Херсонщині засіють баштан площею 2 тис. га

Фермери Херсонської області засі.nm баштан кавунів площею 2 тис. га.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він заявив, що у Херсонській області збиралися засіяти 50 гектарів земель. При цьому сапери очистили ще 20 гектарів.

Толоконніков додав, що аграрії цього року збираються проводити посівну.

За його словами, близько 40 агропідприємств займатимуться посівною кампанією.

Толоконніков також проінформував, що фермери збираються засіяти і баштан. Тому українці зможуть очікувати херсонські кавуни.

– З гарних новин – небагато, але будуть херсонські кавуни, на 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас, – сказав речник.

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