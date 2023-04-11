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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Кавунам бути: на Херсонщині засіють баштан площею 2 тис. га

Кавунам бути: на Херсонщині засіють баштан площею 2 тис. га
Фото: Pixabay

Фермери Херсонської області засі.nm баштан кавунів площею 2 тис. га.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він заявив, що у Херсонській області збиралися засіяти 50 гектарів земель. При цьому сапери очистили ще 20 гектарів.

Толоконніков додав, що аграрії цього року збираються проводити посівну.

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За його словами, близько 40 агропідприємств займатимуться посівною кампанією.

Толоконніков також проінформував, що фермери збираються засіяти і баштан. Тому українці зможуть очікувати херсонські кавуни.

– З гарних новин – небагато, але будуть херсонські кавуни, на 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас, – сказав речник.

врожай, кавуни, Херсон, херсонський кавун
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