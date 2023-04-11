Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны

Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны
Фото: Pexels

Польша, помимо военного хаба, хочет стать финансовым центром по сбору средств на восстановление Украины.

Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.

— Точно так же, как Польша играет роль военного хаба, когда речь шла о военной помощи Украине, мы хотели бы, чтобы она играла такую ​​же роль финансового хаба, через который будет проходить финансирование восстановления Украины, — сказал он.

Собонь заявил, что для Польши это очень важно, и Варшава хочет быть максимально интегрирована в такого рода проект.

Напомним, что, по оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины на данный момент выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Источник: RMF 24

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
карта бойових дій 2023
На месте катастрофы самолета МАУ нашли трогательную записку иранского студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Воздушная тревога: что делать и где искать укрытие
сирени
Рома – Шахтер 1:0 онлайн трансляция Лиги чемпионов
Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь