Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны
Польша, помимо военного хаба, хочет стать финансовым центром по сбору средств на восстановление Украины.
Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.
— Точно так же, как Польша играет роль военного хаба, когда речь шла о военной помощи Украине, мы хотели бы, чтобы она играла такую же роль финансового хаба, через который будет проходить финансирование восстановления Украины, — сказал он.
Собонь заявил, что для Польши это очень важно, и Варшава хочет быть максимально интегрирована в такого рода проект.
Напомним, что, по оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины на данный момент выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.
Источник: RMF 24
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