Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины – Минфин страны

Польша, помимо военного хаба, хочет стать финансовым центром по сбору средств на восстановление Украины.

Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.

— Точно так же, как Польша играет роль военного хаба, когда речь шла о военной помощи Украине, мы хотели бы, чтобы она играла такую ​​же роль финансового хаба, через который будет проходить финансирование восстановления Украины, — сказал он.

Собонь заявил, что для Польши это очень важно, и Варшава хочет быть максимально интегрирована в такого рода проект.

Напомним, что, по оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины на данный момент выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Источник: RMF 24

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