Польща хоче стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України – Мінфін країни
Польща, крім військового хаба, хоче стати фінансовим центром зі збору коштів на відновлення України.
Про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь.
– Так само, як Польща відіграє роль військового хаба, коли йшлося про військову допомогу Україні, ми хотіли б, щоб вона грала таку роль фінансового хаба, через який проходитиме фінансування відновлення України, – сказав він.
Собонь заявив, що для Польщі це дуже важливо, і Варшава хоче бути максимально інтегрованою в такий проєкт.
Нагадаємо, що за оцінками Світового банку, вартість відновлення України нині зросла до $411 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.
Джерело: RMF 24
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