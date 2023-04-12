Украинское контрнаступление может начаться летом текущего года.

Об этом в интервью The Hill заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, партнеры Украины не давят на Киев в принятии решений о начале контрнаступательной операции, в то же время наибольшее давление есть внутри Украины.

— Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше, — подчеркнул глава правительства.

Визит премьер-министра Шмыгаля в Вашингтон происходит на фоне большой утечки разведывательных данных, которая включала ужасные оценки США по сокращению боеприпасов противовоздушной обороны Украины.

Отвечая на вопрос, как утечка документов влияет на планирование украинского контрнаступления, Шмыгаль был решительно настроен, что “Украина освободит свои земли”.

— Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военных возможностей, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника, — сообщил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что решение о начале контрнаступления ВСУ будут принимать в последний момент, а Генштаб ВСУ имеет ряд вариантов его проведения.

Источник : The Hill

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