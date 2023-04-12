Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Україна
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом — The Hill

Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом — The Hill
Фото: Правительственный портал

Украинское контрнаступление может начаться летом текущего года.

Об этом в интервью The Hill заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, партнеры Украины не давят на Киев в принятии решений о начале контрнаступательной операции, в то же время наибольшее давление есть внутри Украины.

— Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше, — подчеркнул глава правительства.

Визит премьер-министра Шмыгаля в Вашингтон происходит на фоне большой утечки разведывательных данных, которая включала ужасные оценки США по сокращению боеприпасов противовоздушной обороны Украины.

Отвечая на вопрос, как утечка документов влияет на планирование украинского контрнаступления, Шмыгаль был решительно настроен, что “Украина освободит свои земли”.

— Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военных возможностей, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника, — сообщил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что решение о начале контрнаступления ВСУ будут принимать в последний момент, а Генштаб ВСУ имеет ряд вариантов его проведения.

Источник: The Hill
Война в Украине, Денис Шмыгаль, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Стрельба и взрыв: в Мелитополе снова громко
Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом — The Hill
Если Украина упадет, на следующий день Китай может напасть на Тайвань – Моравецкий.
Матеуш Моравецький
Говард Баффет снова в Украине: о разминировании, встрече с Зеленским и книге о войне
Говард Баффет
Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые
Обстріл Куп'янського району
Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский
Володимир Зеленський
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом — The Hill
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом — The Hill
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь