Український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.

Про це в інтерв’ю The Hill заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, партнери України не тиснуть на Київ у прийнятті рішень щодо початку контрнаступальної операції, водночас найбільший тиск є всередині України.

– Усі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовими до цього на 100%, якщо не більше, — наголосив глава уряду.

Візит прем’єр-міністра Шмигаля у Вашингтон відбувається на тлі великого витоку розвідувальних даних, який включав жахливі оцінки США щодо скорочення боєприпасів протиповітряної оборони України.

Відповідаючи на запитання, як витік документів впливає на планування українського контрнаступу, Шмигаль був рішуче налаштований, що “Україна звільнить свої землі”.

– Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військових можливостей, таких як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка, – повідомив він.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ ухвалюватимуть в останній момент, а Генштаб ЗСУ має низку варіантів його проведення.

Джерело : The Hill

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