Украинским военным передали партию 125-мм и 122-мм боеприпасов – Укроборонпром
Украинским военным передали партию 125-мм танковых и 122-мм артиллерийских боеприпасов, которые были изготовлены за рубежом.
Об этом сообщили в Государственном концерне Укроборонпром.
— Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса, — говорится в сообщении.
Оба снаряда производятся совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов.
Недавно Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.
Соответствующее соглашение заключили одно из предприятий Укроборонпрома и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.)
Польша станет второй страной НАТО, на территории которой будуть производиться 125-мм боеприпасы для ВСУ.
Фото: Укроборонпром
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай