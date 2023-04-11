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Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Украинским военным передали партию 125-мм и 122-мм боеприпасов – Укроборонпром

снаряди, боєприпаси для ЗСУ

Украинским военным передали партию 125-мм танковых и 122-мм артиллерийских боеприпасов, которые были изготовлены за рубежом.

Об этом сообщили в Государственном концерне Укроборонпром.

— Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса, — говорится в сообщении.

Оба снаряда производятся совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов.

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Недавно Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.

Соответствующее соглашение заключили одно из предприятий Укроборонпрома и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.)

Польша станет второй страной НАТО, на территории которой будуть производиться 125-мм боеприпасы для ВСУ.

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Украинским военным передали партию 125-мм и 122-мм боеприпасов – Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром
Війна в Україні, ВСУ, Укроборонпром
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