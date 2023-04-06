Украина и Польша заключили соглашение о производстве 125-мм снарядов для танков

Апрель, 06 в 13:43

Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.

Соответствующее соглашение заключили одно из предприятий государственного концерна Укроборонпром и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A).

Это произошло в рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля.

Сейчас смотрят

— Предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Принимая во внимание высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства, — сообщили в Укроборонпроме.

Над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом.

Напомним, вчера Владимир Зеленский объявил о согласовании с Польшей нового оборонного пакета.

Украина получит польские БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО Piorun, истребители МиГ и другое вооружение, в котором нуждаются военные.