Українським військовим передали партію 125-мм танкових і 122-мм артилерійських боєприпасів, які були виготовлені за кордоном.

Про це повідомили у Державному концерні Укроборонпром.

– Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу, – йдеться у повідомленні.

Обидва снаряди виготовляються спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців.

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Нещодавно Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків.

Відповідну угоду уклали одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A).

Польща стане другою країною НАТО, на території якої виготовлятимуться 125-мм боєприпаси для ЗСУ.

Фото: Укроборонпром

Джерело : Укроборонпром

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