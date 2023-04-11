Українським військовим передали партію 125-мм та 122-мм боєприпасів – Укроборонпром
Українським військовим передали партію 125-мм танкових і 122-мм артилерійських боєприпасів, які були виготовлені за кордоном.
Про це повідомили у Державному концерні Укроборонпром.
– Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу, – йдеться у повідомленні.
Обидва снаряди виготовляються спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців.
Нещодавно Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків.
Відповідну угоду уклали одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A).
Польща стане другою країною НАТО, на території якої виготовлятимуться 125-мм боєприпаси для ЗСУ.
Фото: Укроборонпром
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