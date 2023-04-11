В Украине с 2024 года начнет работать спецфонд для реализации проектов энергоэффективности.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это стало возможно благодаря внесению изменений Верховной Радой в Бюджетный кодекс Украины о создании специального фонда государственного бюджета “Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации”.

Как говорят в Мининфраструктуры, фонд будет наполняться за счет средств, полученных из сборов с экологического налога, который будет взиматься за выбросы в атмосферу двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения.

— В 2021 году был принят Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года. Выполнение положений Плана требовало определения устойчивых финансовых источников достижения целей и выполнения мероприятий. Сегодня этот вопрос стал еще более актуальным ввиду необходимости реализации проектов восстановления, которые невозможны без учета принципов энергоэффективности. Именно на это и будут направлены средства вновь созданного Фонда, — пояснил вице-премьер-министр, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В частности, речь идет о выполнении программ, которые должны повысить энергоэффективность домохозяйств, коммунальных предприятий, общественных зданий, микро-, малого и среднего бизнеса.

— Еще одно направление — внедрение энергосервиса и развитие децентрализованных систем производства и хранения энергии. Фонд заработает уже с 1 января 2024 года и сейчас Минобновления работает над разработкой Порядка его функционирования, — добавил Кубраков.

На сегодня предусмотрено, что средства Фонда будут направлены на:

мероприятия и государственные целевые программы энергоэффективности

удешевление обязательств по кредитным и лизинговым договорам, заключенным для реализации энергоэффективных мероприятий, внедрение энергосервиса

выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством на реализацию таких программ

увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и сокращение выбросов углерода.

Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали, что будет способствовать использованию онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages для восстановления жилья украинцев.

Источник : Мининфраструктуры

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