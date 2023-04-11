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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

З 2024 року в Україні запрацює спецфонд для проєктів енергоефективності

З 2024 року в Україні запрацює спецфонд для проєктів енергоефективності
Фото: Getty Images

В Україні з 2024 року почне працювати спецфонд для реалізації проєктів енергоефективності.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це стало можливо завдяки внесенню змін Верховною Радою у Бюджетний кодекс України щодо створення спеціального фонду державного бюджету “Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації”.

Як кажуть в Мінінфраструктури, фонд буде наповнюватись за рахунок коштів, отриманих зі зборів з екологічного податку, який справлятиметься за викиди в атмосферу двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.

– У 2021 році був ухвалений Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. Виконання положень Плану потребувало визначення сталих фінансових джерел досягнення цілей і виконання заходів. Сьогодні це питання стало ще більш актуальним з огляду на необхідність реалізації проєктів відбудови, які неможливі без урахування принципів енергоефективності. Саме на це і будуть спрямовані кошти новоствореного Фонду, – пояснив віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, йдеться про виконання програм, які мають підвищити енергоефективність домогосподарств, комунальних підприємств, громадських будівель, мікро-, малого та середнього бізнесу.

– Ще один напрямок – впровадження енергосервісу та розвиток децентралізованих систем виробництва та зберігання енергії. Фонд запрацює вже з 1 січня 2024 року і наразі Мінвідновлення працює над розробкою Порядку його функціонування, – додав Кубраков.

На сьогодні передбачено, що кошти Фонду будуть спрямовані на:

  • заходи та державні цільові програми енергоефективності
  • здешевлення зобов’язань за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу
  • виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію таких програм
  • збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомляли, що сприятиме використанню онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages для відбудови житла українців.

Джерело: Мінінфраструктури
Біоенергетика, Екологія, Енергетика, Мінінфраструктури
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