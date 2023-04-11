В Україні з 2024 року почне працювати спецфонд для реалізації проєктів енергоефективності.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це стало можливо завдяки внесенню змін Верховною Радою у Бюджетний кодекс України щодо створення спеціального фонду державного бюджету “Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації”.

Як кажуть в Мінінфраструктури, фонд буде наповнюватись за рахунок коштів, отриманих зі зборів з екологічного податку, який справлятиметься за викиди в атмосферу двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.

– У 2021 році був ухвалений Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. Виконання положень Плану потребувало визначення сталих фінансових джерел досягнення цілей і виконання заходів. Сьогодні це питання стало ще більш актуальним з огляду на необхідність реалізації проєктів відбудови, які неможливі без урахування принципів енергоефективності. Саме на це і будуть спрямовані кошти новоствореного Фонду, – пояснив віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, йдеться про виконання програм, які мають підвищити енергоефективність домогосподарств, комунальних підприємств, громадських будівель, мікро-, малого та середнього бізнесу.

– Ще один напрямок – впровадження енергосервісу та розвиток децентралізованих систем виробництва та зберігання енергії. Фонд запрацює вже з 1 січня 2024 року і наразі Мінвідновлення працює над розробкою Порядку його функціонування, – додав Кубраков.

На сьогодні передбачено, що кошти Фонду будуть спрямовані на:

заходи та державні цільові програми енергоефективності

здешевлення зобов’язань за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію таких програм

збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомляли, що сприятиме використанню онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages для відбудови житла українців.

Джерело : Мінінфраструктури

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