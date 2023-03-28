В Украине будут отстраивать сельские дома благодаря онлайн-конструктору balbek bureau

Март, 28 в 9:46

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет способствовать использованию онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages при восстановлении жилья украинцев, таким образом министерство и разработчик конструктора balbek bureau будут сотрудничать в восстановлении сельских домов на Киевщине.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

— Тысячи сельских домов сейчас повреждены или разрушены. Такие проекты как онлайн-конструктор от balbek bureau значительно упростят процесс восстановления домов и сэкономят средства пострадавшим, – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что онлайн-решение бюро, созданное на основе исследований придомовых территорий, конфигураций и архитектурных особенностей разрушенных домов в селах Киевщины, может быть использовано для восстановления дома или проектирования нового.

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А исследование придомовых территорий и конфигураций домов, на основе которого был создан конструктор, осуществлялось balbek bureau в рамках экспедиции 17-ю деоккупированными селами Киевщины.

Сейчас конструктор предлагает для выбора более 211 млн уникальных конфигураций домов для жителей Киевщины.

Напомним, balbek bureau — мастерская архитектуры и дизайна интерьера, которая занимается проектированием коммерческого, корпоративного и жилого пространства в Украине, Европе, США и Азии.

Общая площадь объектов balbek bureau достигает 135 000 квадратных метров.

С начала полномасштабного вторжения России команда бюро разработала ряд социальных инициатив RE: Ukraine System, в частности систему временного жилья RE:Ukraine Housing и решение для защиты памятников RE:Ukraine Monuments.

Ранее сообщалось, что balbek bureau представили онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages для восстановления аутентичного сельского жилья Киевщины.

Фото: balbek bureau